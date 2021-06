Coronabesmettingen nemen verder af

Geen onaangename verassingen in de voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano dinsdagochtend. Alle coronacijfers blijven afnemen.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen neemt verder af. Tussen 12 en 18 juni werden gemiddeld 450 coronagevallen per dag vastgesteld, wat 44 procent minder is dan een week eerder.

Er werden in de week van 15 tot en met 21 juni gemiddeld nog 31,7 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 35 procent minder dan een week eerder.

Momenteel liggen nog 470 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (-35 procent), van wie er 206 intensieve zorg nodig hebben (-25 procent).

Tussen 12 en 18 juni werden gemiddeld 6,1 covid-overlijdens per dag geteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano. Op weekbasis is dat een daling met 27 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 1,1 miljoen coronabesmettingen geteld. Intussen hebben ook al 6.330.438 mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 54,9 procent van de totale bevolking. 3.523.315 mensen (30,6 procent) in ons land zijn al volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.