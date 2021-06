Opgepast voor phishingmail met uitzicht van De Standaard

Als u onlangs een mail kreeg om een abonnement bij De Standaard te bevestigen, moet u oppassen. Het gaat mogelijk om een frauduleuze mail, die u uw bankgegevens probeert afhandig te maken.

In de mail wordt gevraagd uw abonnement te bevestigen. Niet enkel abonnees van de krant kregen de mail. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het over e-mailgegevens die via het dark web werden verkregen, dat is het illegale deel van het internet. Door hierop door te klikken, wordt u doorverwezen naar een pagina van vlaanderen-opzeggen.eu, waar u wordt gevraagd uw bankgegevens in te vullen (bijvoorbeeld het nummer van uw kredietkaart en de cvc-code, de driecijferige code op de achterkant van uw kaart). ). Opgepast, de pagina is niet gelinkt aan de krant.

Bij dit soort mails is het altijd goed kijken naar de domeinnaam vanwaar de mail komt. Daaraan kunt u zien dat de mail niet van bij De Standaard of Mediahuis komt. Mediahuis gaf de domeinnaam al aan bij de nodige organisaties.

Wat kan u doen als u doorklikte?

Bel onmiddellijk naar Card Stop op het nummer (+32) (0)70 344 344 (0,30 euro/min) om uw kaarten te blokkeren.

Neem onmiddellijk contact op met uw bank (via de officiële kanalen).

Neem ook contact op met de lokale politie door het dichtstbijzijnde politiekantoor op de hoogte te stellen en vervolgens het nummer van het proces-verbaal door te geven aan uw bank en uw eventuele verzekeraar.

Stuur de frauduleuze e-mail door naar verdacht@safeonweb.be en naar het specifieke e-mailadres voor phishing van uw bank.

U kunt ook een klacht indienen bij Meldpunt om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te bestrijden.

Als u een phishingmail opmerkt tussen uw normale mails, markeer de mail dan als spam. Zo worden de firewalls die deze mails uit uw inbox filteren steeds accurater.

Hieronder vindt u een voorbeeld van de frauduleuze mail.