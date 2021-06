Rode Duivels groepswinnaar na winst tegen Finland

De Rode Duivels zijn groepswinnaar geworden na een 0-2-winst tegen Finland. Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku sloopten in de tweede helft de stevige Finse muur.

De Duivels kregen zoals verwacht het balbezit en moesten opboksen tegen een laag blok van de Finnen, die compact verdedigden en zich lieten gelden in de duels. Grote kansen bleven lang uit. De Belgen drukten de Scandinaven wel achteruit en omsingelden haast voortdurend het Finse strafschopgebied, maar de scherpte en precisie ontbrak om de score te openen.

Ook na de pauze ging de belegering verder. Lukaku leek even over het uur de ban te breken, al werd hij voor een kniehaar buitenspel door de videoref teruggefloten. De Finnen verdedigden alsof hun leven ervan afhing. De Belgen klommen dan toch op voorsprong. Vermaelen kopte op een corner tegen de kruising, waarna Hradecky (74.) de bal ongelukkig achter de lijn werkte. De ban was gebroken en even later trapte Lukaku (81.) uit de draai de 2-0 binnen.

In de andere wedstrijd in de poule versloeg Denemarken in Kopenhagen Rusland met ruime 4-1. De Denen stoten met groepswinnaar België door naar de achtste finales.

De Belgen staan als groepswinnaar komende zondag (21 uur) in Sevilla tegenover de nummer drie uit de groepen A, D, E of F. Denemarken neemt het als nummer twee in de poule zaterdag (18 uur) in Amsterdam op tegen Wales.

Dadelijk meer.