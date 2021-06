IT-systemen stad Luik plat door cyberaanval

Het computernetwerk van de stad Luik ligt sinds maandagochtend deels plat door een cyberaanval. Dat schrijft het stadsbestuur op de website. Door de hack kunnen bij verschillende diensten geen documenten geprint worden, of dossiers bijgewerkt.

De stad analyseert momenteel de omvang van de aanval, en probeert er alles aan te doen om de informaticasystemen te herstellen. Met name de dienst bevolking en de burgerlijke stand ondervinden hinder. Met burgers die een afspraak bij deze diensten hebben wordt persoonlijk contact gezocht om een nieuwe afspraak te maken. Het is niet duidelijk of er gegevens gestolen zijn, of dat er geld wordt geëist.