Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix

Netflix heeft een deal gesloten met de bekende Amerikaanse regisseur Steven Spielberg. Amblin Partners, de productiemaatschappij van Spielberg, gaat de komende jaren minimaal twee films per jaar voor Netflix maken. Wat de overeenkomst Netflix heeft gekost is niet bekendgemaakt.

De deal is opvallend, omdat Spielberg zich in het verleden negatief heeft uitgelaten over streamingdiensten. In 2019 uitte hij kritiek op de organisatie van de Oscars, omdat films gemaakt door streamingdiensten vanaf dat jaar ook mee konden dingen naar de felbegeerde filmprijzen. Spielberg was van mening dat alleen films die in de bioscoop gedraaid hebben een Oscar zouden mogen winnen, Netflix moest zijn films maar insturen bij de Emmy Awards of andere prijzen voor televisieprogramma’s. Later benadrukte Spielberg dat hij niet specifiek iets tegen Netflix had, maar zijn films nu eenmaal graag op het witte doek zag.

‘Geweldige kans’

De films die Spielberg voor Netflix gaat maken zijn niet gebonden aan een bepaald budget of een specifiek genre. Het is mogelijk dat 74-jarige Spielberg zelf ook films voor Netflix gaat regisseren. Tegen het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety zegt de regisseur dat hij door het contract met Netflix ‘een geweldige kans heeft om nieuwe verhalen te vertellen en het publiek op een andere manier te bereiken’.

Het binnenhalen van Spielberg is een grote slag voor Netflix, dat moeite heeft zich in de steeds drukker wordende streamingmarkt staande te houden. Partijen als Amazon en Disney zijn in korte tijd geduchte concurrenten geworden en bieden filmmakers, studio’s en productiemaatschappijen astronomische bedragen om ze aan hun streamingdiensten te binden.

Spielberg werd bekend als maker van films als Jaws, E.T., Jurassic Park en Schindler‘s List. Amblin maakte onder meer Green Book, dat in 2018 de Oscar voor beste film won, en de oorlogsfilm 1917. Of de films die Spielberg voor Netflix maakt in de bioscoop te zien zullen zijn wordt volgens de streamingdienst ‘per project’ bekeken.