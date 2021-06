Lectrr botst (even) met Instagram over cartoon Conings

Instagram verving een cartoon van Lectrr over Jürgen Conings aan de hemelpoort gisteren door het bericht ‘verwijderd vanwege geweld of gevaarlijke ­organisaties’.

Het leverde de ­cartoonist van De Standaard in sneltempo 2.000 ­reacties en steunbetuigingen op, onder meer van zijn collega ­Kamagurka. Maar de cartoon werd niet verwijderd op Facebook, dat eigenaar is van ­Instagram en grosso modo dezelfde ­regels handhaaft.

Steven Degryse (Lectrr) stak zijn licht op bij het sociale platform, dat toegaf dat de cartoon per abuis offline was gehaald. ‘Ik vermoed dat ik op een van de algoritmes van Instagram ben gebotst’, zegt ­Degryse. Onder de cartoon had hij de hashtags #iksteunjurgen en #terrorisme gezet, die door een ­automatische zoekfunctie kan zijn opgepikt als steun aan terrorisme. ‘Maar ik heb die hashtags onder ­alle cartoons over Conings gezet.’

Van Lectrr verschijnt volgende week het pamflet We mogen niets meer zeggen, over censuur. Volgens Lectrr valt die in ons land mee en is nuancering altijd gepast als humor over actuele onderwerpen gaat. ‘Ik ben wel opgelucht dat ik vandaag geen ongelijk heb gekregen.’