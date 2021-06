Roberto Martinez kiest voor Chadli, Doku en Trossard tegen Finland

Bondscoach Roberto Martinez voert maandagavond voor het slotduel tegen Finland in groep B liefst acht wissels door.

In vergelijking met het vorige duel in Denemarken (1-2) blijven enkel doelman Thibaut Courtois, Jason Denayer en Belgisch topschutter Romelu Lukaku in de basis.

Jérémy Doku en Leandro Trossard zijn de meest opmerkelijke namen aan de aftrap vanavond. Jérémy Doku zal allicht rechts in de ‘pocket’ spelen waardoor Kevin De Bruyne samen met Axel Witsel het middenveld vormt. Leander Dendoncker en Youri Tielemans krijgen rust.

Dadelijk meer.