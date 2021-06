Enzo Scifo nieuwe trainer van Moeskroen, ook Silvio Proto en Emile Mpenza in trainersstaf

Enzo Scifo (56) wordt de nieuwe trainer van Moeskroen. Dat zal de club dinsdag aankondigen op een persconferentie. Scifo wordt in Henegouwen de opvolger van de Portugees Jorge Simao, die het na de degradatie van Moeskroen naar 1B voor bekeken hield. Silvio Proto wordt keeperstrainer.

Voor Scifo is het zijn eerste opdracht als trainer sinds hij in 2016 opstapte als bondscoach van de Belgische beloften. In het verleden was hij al eens aan de slag bij Moeskroen en trainde hij ook nog Bergen, Tubeke en Charleroi. Met Emile Mpenza (42) krijgt Scifo een kind van het huis aan zijn zijde als assistent.

Silvio Proto (38), die in februari zijn spelerspensioen aankondigde, wordt dan weer de keeperstrainer op Le Canonnier. Op papier dus geen gebrek aan (spelers)ervaring in de sportieve omkadering van Moeskroen. Met ook nog sportief directeur Mbo Mpenza (44) zetten immers vier ex-Rode Duivels, samen goed voor 210 caps, de lijnen uit bij de grensclub.