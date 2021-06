Zaak Sanda Dia: beslissing over wrakingsverzoek valt op 28 juni

In Antwerpen heeft het hof van beroep maandag het wrakingsverzoek tegen de voorzitster van de raadkamer in Hasselt in de zaak-Sanda Dia behandeld. Advocaat Joris Van Cauter kwam zijn verzoek toelichten en kreeg de steun van advocaat Walter Damen. De advocaat-generaal van het openbaar ministerie vindt de wraking niet nodig. Op maandag 28 juni neemt het hof een beslissing.

De raadkamer in Hasselt moest normaal gezien op 7 juni beslissen wie van de achttien Reuzegomleden voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia. Advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, diende echter net voordien een wrakingsverzoek in tegen de voorzitster van die raadkamer. Volgens Van Cauter toonde de voorzitster zich vooringenomen in communicatie die ze hem bezorgde.

Van Cauter stelde ter zitting dat de voorzitster naar hem persoonlijk afwijzend had gereageerd op zijn verzoek om onder meer conclusietermijnen te bepalen én daaraan had toegevoegd dat de zaak ‘zal behandeld worden’. Dat eerste was een juridische beslissing, argumenteert Van Cauter, waartegen hij zich vanwege de tweede formulering niet zou kunnen verdedigen hebben. ‘Niemand anders ontving dat antwoord, dus het was geen algemene mededeling’, meent Van Cauter. ‘Bovendien ontvingen alle andere advocaten een andere brief, die ik dan weer niet kreeg.’ De brief die de andere advocaten kregen was ‘neutraler’, aldus nog Van Cauter.

Opvallend: Van Cauter kreeg steun van advocaat Walter Damen, die een andere Reuzegommer verdedigt. Ook Damen vindt dat de voorzitster ‘een juridisch standpunt innam” en dat ze daarmee voor haar beurt sprak. ‘De zaak kan niet verder met deze magistraat’, vindt Damen. ‘Iedereen wil dat deze zaak behandeld wordt, maar het moet wel juridisch correct zijn.’