Jager verdacht van verspreiden beelden Jürgen Conings

Het Duitse medium Bild Zeitung publiceerde op zijn site en op zijn Youtube-kanaal deze namiddag onherkenbare beelden van het lichaam van Jürgen Conings.

Het gerecht vermoedt dat Bild ze kreeg van jager Leonard ‘Nard’ Houben die het lichaam ontdekte. Houben gaf gisteren ook een interview aan het Youtube-kanaal van Bild.

Jager Leonard ‘Nard’ Houben vond het lichaam van Jürgen Conings zondag rond de middag. Hij verwittigde de politie maar nam zelf ook foto’s van het stoffelijk overschot en maakte een filmpje. Houben liet de foto’s op zijn telefoon gisteren ter plaatse aan verschillende journalisten zien. Beelden van de (onherkenbare) Jürgen Conings zoals hij gevonden werd, verschenen deze namiddag op de site van Bild Zeitung. Bild plaatste ze ook zijn Youtube-kanaal.

Jager Houben werd gisterenavond al ondervraagd door de politie. Dat bevestigt hij aan De Standaard. Zijn telefoon werd naar eigen zeggen in beslag genomen. ‘Ik heb hem pas sinds 14 uur vanmiddag terug’, zegt hij. ‘De politie heeft de beelden gewist. Ik heb hen gezegd dat geen enkele wet me verbiedt om de beelden te maken. Maar ik ben niet van plan ze op mijn facebook te zetten of zoiets.’

Houben ontkent dat hij de beelden gaf of verkocht aan Bild. ‘Ik maakte het filmpje om het te tonen aan de familie van Jürgen Conings. Ik ken de tante. Ik wilde het aan hen tonen. Ik ken Bild zelfs niet. ’ Houben stuurde het filmpje ook door aan zijn twee broers, zegt hij. ‘En de politieman die na mij kwam, nam ook beelden.’

Het Limburgs parket heeft een strafonderzoek geopend naar de feiten. Dat bevestigt het federaal parket. Het Limburgs parket zelf wilde gisteren echter geen commentaar kwijt.