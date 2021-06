Voor het eerst sinds 1933 weer rabbijn in Duits leger

Het Duitse leger heeft voor het eerst sinds 1933 weer een rabbijn in dienst. De 42-jarige Zsolt Balla wordt maandag geïnstalleerd, melden Israëlische media. Balla is van Hongaarse afkomst.

In 1933 werden door Adolf Hitler alle Joden verbannen uit het Duitse leger en verdween ook de functie van militaire rabbijn. Tegenwoordig telt de Bundeswehr tussen de tachtig en driehonderd joodse militairen. Zij kunnen voor geestelijke zorg terecht bij Balla. Het is de bedoeling dat er naast de Hongaar nog maximaal negen andere militaire rabbijnen aangesteld worden. Er zijn ook protestantse en katholieke geestelijken werkzaam in het Duitse leger.

De nieuwe legerrabbijn werd in 1979 geboren in Boedapest en hoorde pas op zijn negende van zijn ouders dat hij joods was. Zijn ouders overleefden beiden de Holocaust. Hij wordt ingezworen als militaire rabbijn in een synagoge in Leipzig. De Duitse overheid hoopt met zijn aanstelling aan de buitenwereld te laten zien dat Duitsland een ruimdenkend en divers leger heeft.

Symbolisch

Voor de joodse gemeenschap in het land is de aanstelling van Balla een symbolisch moment, zo’n tachtig jaar na de Holocaust. Duitsland was de afgelopen jaren het toneel van een reeks rechts-extremistische schandalen binnen het Duitse leger en de politie, een uitwas van toenemend antisemitisme in het hele land.

Vorige week werd nog een elite-eenheid van de staatspolitie ontbonden nadat haar agenten de nazi‘s zouden hebben verheerlijkt in een online chatgroep, en vorig jaar werd een elite commando-eenheid van het leger gedeeltelijk ontbonden nadat een rapport rechts-extremistische sympathieën in de gelederen bloot had gelegd.

Balla laat aan de Amerikaanse omroep CNN weten dat rechts-extremisme in het leger een probleem is waar ‘ieder verantwoordelijk mens zich zorgen over zou moeten maken’. Hij denkt dat zijn aanstelling dit probleem niet in ‘een week’ oplost, maar dat het een stap in de juiste richting is. ‘We moeten werken aan een visie voor de toekomst, van hoe we willen dat de Duitse samenleving en de Bundeswehr er over tien jaar uitzien.’