Kwarts veroorzaakte diamantkoorts in Zuid-Afrikaans dorpje

In het dorp KwaHlathi in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal verzamelden duizenden gelukszoekers nadat op sociale media beelden van opgegraven steentjes opdoken die leken op diamanten. Na tests blijkt het om - weinig waardevol - kwarts te gaan.

Slecht nieuws voor de ongeveer drieduizend diamantzoekers die afzakten naar het Zuid-Afrikaanse dorp KwaHlathi in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal. ‘Tests hebben eenduidig uitgewezen dat de stenen die in de omgeving zijn gevonden geen diamanten zijn, maar kwarts. Welke waarde de kwarts heeft, moet nog worden uitgezocht, maar in vergelijking met die van diamanten zal het zo goed als niets zijn’, verklaarde het raadslid voor economische ontwikkeling en toerisme van de provincie, Ravi Pillay.

Het feit dat zoveel gelukszoekers – overwegend mensen zonder werk – wanhopig naar het dorp afzakten wijst op een groot onderliggend probleem. Zuid-Afrika telt heel veel werklozen. De oostelijke provincie KwaZoeloe-Natal laat de op één na hoogste cijfers van het land optekenen.

Intussen waren nog slechts 500 mensen aan het graven. De provinciale overheid hoopt dat die nu ook zullen vertrekken, niet alleen omwille van het risico op de verspreiding van het coronavirus. Door het vele graven is de schade groot. Zo’n 50 hectare grond is bedekt met putten tot 1 meter diep, wat gevaar oplevert voor kuddes vee.