Verdwijnt de orgasmekloof als we meer weten over de clitoris?

Vrouwen komen gemiddeld minder vaak klaar dan mannen tijdens heteroseks. Kan een betere kennis van het vrouwelijk geslachtsdeel die orgasmekloof dichten?

De clitoris is niet een klein knopje, maar een indrukwekkend orgaan met vier zijarmen van wel 10 centimeter lang. Vanaf september zullen leerlingen dat ook eindelijk leren in de biologieles. Een welgekomen inhaalbeweging voor het vrouwelijk genot, want ook anno 2021 gaapt er een orgasmekloof tussen mannen en vrouwen.

