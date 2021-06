Alle premetrolijnen in Antwerpen verstoord, brandweer gaat over tot evacuaties

Door een probleem bij de seinen zijn alle premetrolijnen in Antwerpen verstoord. De brandweer is opgeroepen om te evacueren. Het metrosysteem wordt herstart en de reizigers hebben veilig de metro kunnen verlaten. Het ondergronds verkeer ligt nog steeds stil.

‘Sinds maandagochtend hebben we al verschillende problemen gehad met seinen’, zegt de woordvoerder van De Lijn. ‘De seinen flikkerden soms, maar we konden het probleem altijd wel oplossen.’

Rond 14.45 uur is hele systeem van de premetrolijnen uitgevallen. Momenteel staan er vijf trams stil onder de grond. De brandweer is opgeroepen om de reizigers veilig uit de tramstellen te begeleiden. De trams konden uiteindelijk tot aan de perrons gebracht worden waardoor een evacuatie niet nodig is.

Het probleem met het ondergronds verkeer houdt wel aan. ‘We doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen’, laat De Lijn weten via Twitter. De Lijn heeft vier pendelbussen ingezet die rijden van Antwerpen Eedenplein naar Rooseveltplaats.

In totaal zes lijnen rijden een deel van hun route ondergronds. Bovengronds tramverkeer is wel nog gewoon mogelijk. Hoe lang de storing zal duren, is op dit moment onduidelijk.