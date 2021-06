Ethiopië gaat vandaag naar de stembus. Wat het einde van het interim-bewind van Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed had moeten markeren, lijkt uit te draaien op de installatie van een nieuw autoritair en dirigistisch regime.

‘Dit is de eerste poging ooit in Ethiopië om eerlijke en vrije verkiezingen te houden.’ Zo omschreef premier Abiy Ahmed de verkiezingen die maandag plaatshebben in zijn land. De glans van het bewind van ...