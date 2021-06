Vooruit mag PFOS-commissie leiden

De parlementaire onderzoekscommissie die de aanpak van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht moet onderzoeken, krijgt hoogstwaarschijnlijk Vooruit-fractieleider Hannes Anaf als voorzitter.

Hannes Anaf (36) geldt al langer als een aanstormend talent in de partij. Hij schopte het tot schepen in Turnhout, maar mocht na de verkiezingen van 2019 wegens de decumulatieregels van zijn partij zijn schepenambt niet combineren met een zitje in het Vlaams Parlement. Sinds maart is hij ook fractieleider voor Vooruit. Hij vervangt Hannelore Goeman, die met zwangerschapsverlof is.

Anaf wordt vrijdag, tijdens de eerste zitting van de Parlementaire Onderzoekscommissie, zo goed als zeker verkozen tot voorzitter van de PFOS-commissie. Ook bij Groen legt men zich daarbij neer. Groen was nog maar net aan de beurt geweest, toen fractieleider Björn Rzoska het voorzitterschap van de coronacommissie kreeg toebedeeld.

Dat maakte dat het nu de beurt was aan een andere partij. Aangezien in de Vlaamse meerderheid al was aangeboden om het voorzitterschap aan de oppositie te geven, en men liever geen Vlaams Belang- of PVDA-parlementslid in de voorzittersstoel wilde, viel de keuze als vanzelf op Vooruit.

Mieke Schauvliege, het Groen-Parlementslid dat het vuur aan de lont stak, loopt zo het voorzitterschap mis. Vooruit krijgt een uitgelezen kans om met Anaf een nieuw gezicht volop in de schijnwerpers te zetten.

De voorbije dagen was er flink wat commotie tussen de N-VA en Groen rond wat de groene burgemeesters van Zwijndrecht de voorbije decennia wisten over de PFOS-vervuiling. N-VA-voorzitter Bart De Wever verweet Groen dat de partij in Zwijndrecht al die tijd op de hoogte was. Huidig burgemeester André Van de Vyver noemt zijn verklaringen ‘een partijvoorzitter onwaardig’. Zwijndrecht was volgens hem op de hoogte van de vervuiling van grondwater, niet van de toplaag van de bodem, waardoor groenten werden besmet en eieren best niet werden gegeten.

Die commotie kon ook een reden zijn om het voorzitterschap niet aan Groen te geven, al heeft dit volgens aanwezigen geen rol gespeeld. Hoe dan ook krijgt de commissie nu een voorzitter uit een partij die op het Vlaamse niveau in de oppositie zit, maar in Antwerpen wel in de meerderheid zit.

Geen PVDA

De commissie zal bestaan uit 15 leden (5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open VLD, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit). Geen PVDA dus. De partij, die al waarschuwde voor een ‘doofpot’, zal wel aanwezig mogen zijn in de commissie, maar mag geen vragen stellen en ook niet meestemmen. Groen en Vooruit hebben tijdens het Uitgebreid Bureau waar over de samenstelling van de onderzoekscommissie werd beslist, nog geprobeerd om een uitzondering voor PVDA uit te werken zodat de partij wel volwaardig kon deelnemen aan het onderzoek, maar de meerderheid ging daar niet mee akkoord. Om een PVDA-Parlementslid volgens de huidige regels in de commissie op te nemen zou die commissie 27 leden moeten tellen, veel te veel om nog werkbaar te zijn.

Wie er allemaal lid wordt van de fractie, is waarschijnlijk pas morgen bekend. Woensdag wordt de samenstelling voorgelegd aan de plenaire vergadering, zodat de commissie vrijdag voor het eerst bij elkaar kan komen om de werkzaamheden te regelen.

Hoe dan ook zal het zomerreces in de weg zitten. De kunst zal zijn om nog voor de zomervakantie de commissie op weg te zetten, bijvoorbeeld door onderzoek te bestellen bij experts. Ten laatste tegen 31 januari 2022 moet het eindverslag klaar zijn.