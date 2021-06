Spaanse premier belooft opgesloten Catalaanse separatisten gratie

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigt aan dat de regering morgen gratie verleent aan negen Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Met het pardon hoopt Sánchez het ijs te breken tussen de Spaanse ­regering in Madrid en de nieuwe Catalaanse regering van pro-onafhankelijkheidspartijen.

De socialistische premier van Spanje plant om morgen een pardon te geven aan de negen Catalanen die tegen een ­jarenlange celstraf aankijken voor hun bijdrage, in 2017, in de strijd voor de ­onafhankelijkheid van ­Catalonië. Het Spaanse Hooggerechtshof had in 2019 twaalf Independen­tistas veroordeeld. Drie onder hen hebben hun straf uitgezeten, negen anderen moeten nog zes tot ­negen jaar in de cel blijven.

Met een pardon hoopt de premier de Independentistas gunstig te stemmen. Hij heeft hen nodig om beleid te voeren: de vijftien ­zetels die de linkse republikeinen van het ERC in het nationaal parlement hebben gehaald, helpt de minderheidsregering van Sánchez bijna aan een meerderheid.

Geen gratie voor Puigdemont

De voormalige minister-president van de regio Catalonië, de separatist Carles Puigdemont, liet eerder al weten dat gratie geen oplossing is voor de Catalaanse crisis. ‘Het is duidelijk dat dit geen politieke oplossing voor het politieke conflict is’, zei Puigdemont vorige week op een persconferentie met de nieuwe separatistische leider van de regio, Pere Aragonès.

De gewezen minister-president, die sinds 2017 in ballingschap in België leeft om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen, komt niet in aanmerking voor de gratie: de regering van Sanchez wil nog altijd dat hij in Spanje berecht wordt.

‘Tijd van straffen, tijd van verzoenen’

Het pardon lokt bij de andere partijen woedende reacties uit. De extreemrechtse partij Vox gaat betogingen organiseren, de Partido Popular zegt dat Sánchez zijn eigen woorden ‘verraadt’ en de centrumrechtse partij Ciudadanos waarschuwt ervoor dat zij de minderheidsregering van de premier in het parlement niet meer zal helpen.

De premier blijft erbij dat ‘er een tijd van straffen en een tijd van verzoenen’ is. Eerder deze maand kondigde hij al aan de politici vervroegd vrij te willen laten en de zaak tot een oplossing te brengen.