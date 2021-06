Jager Leonard Houben nam zondagmorgen rond 9.30 uur een lijkgeur waar toen hij door het Dilserbos fietste. Kort voor de middag trok de man terug naar de plek waar hij de geur had waargenomen en doorzocht naar eigen zeggen voetje voor voetje het terrein tot hij struikelde over het lichaam van Conings. De burgemeester van Maaseik, ­Johan Tollenaere (Open VLD), had die dag ook al een lijkgeur geroken in het Dilserbos. Hij ging niet zelf op zoek naar de bron van de geur, maar noteerde de coördinaten en speelde die onmiddellijk door aan de lokale politie.