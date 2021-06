Advocaat vriendin Jürgen Conings: ‘Geen reden om te twijfelen aan het onderzoek’

Bert Partoens, de advocaat van de vriendin van Jürgen Conings, ziet tot op vandaag geen enkele reden om mee te gaan in de complottheorieën die her en der verspreid worden over de dood van Jürgen Conings.

Zo had een tante van Conings zondag verklaard aan de pers dat ze niet geloofde in zelfdoding en dat haar neef ‘allicht was omgebracht door de 500 mensen die naar hem op zoek waren geweest.’

‘Die uitspraak is volledig voor haar rekening. Ik zie geen enkele aanwijzing om dat te geloven’, zegt Partoens. Volgens hem heeft zijn cliënte enorm slechte weken achter de rug na de verdwijning van de man met wie ze zeven jaar samen is geweest . ‘Er waren de vele vragen van politie, justitie en de pers. Vrijdag is mijn cliënte zelfs nog opgepakt. Ze heeft een nacht in de cel doorgebracht maar ze is altijd sereen gebleven en is altijd blijven meewerken. Uiteindelijk is ze ook niet in verdenking gesteld.’

Een dag na haar vrijlating kreeg ze te horen dat haar partner overleden was. ‘Ergens was dat een opluchting. Het was een optie waar ze rekening mee hield. Maar anderzijds is het ook heel hard aangekomen. Tenslotte zijn ze vele jaren samen geweest.’

Volgens Partoens is elke speculatie nu voorbarig. ‘De autopsie en het gerechtelijk onderzoek zullen veel duidelijk maken.’

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.