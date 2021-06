Elise Mertens strandt in halve finales dubbelspel in Birmingham

Elise Mertens is zaterdag gestrand in de halve finales van het dubbelspel op het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham. Samen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei verloor ze in drie sets van de Tunesische Ons Jabeur en de Australische Ellen Perez.

Nadat Mertens en Hsieh (respectievelijk WTA 7 en 4 in het dubbelspel) de eerste set binnenhaalden met 6-3, verloren ze de tweede met 5-7. Ook in de super tie break (3-10) moesten ze de duimen leggen. De partij duurde in totaal 1 uur en 26 minuten.

Jabeur en Perez stoten dus door naar de finale. Daar ontmoeten ze de Tsjechen Lucie Hradecká en Marie Bouzková.

In het enkelspel in Birmingham moest Mertens (WTA 17) haar koffers al pakken in de eerste ronde. Het topreekshoofd ging na een marathonpartij onderuit tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 72): 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 7-6 (7/4).