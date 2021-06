Alison Van Uytvanck wint overtuigend ITF-finale in Nottingham: ‘Voelt goed na mijn moeilijke periode’

Alison Van Uytvanck heeft zondag het ITF-grastoernooi in het Engelse Nottingham gewonnen. In de finale maakte ze in 1 uur en 14 minuten korte metten met de Australische Arina Rodionova. Het werd 6-0 en 6-4 in het voordeel van de 27-jarige Belgische.

Alison Van Uytvanck (WTA-64) is opgetogen met de eindzege op het ITF-grastoernooi (100.000 dollar) in het Engelse Nottingham. ‘Het voelt heel goed na de moeilijke periode die ik doormaakte met mijn knieblessure’, reageert de 27-jarige Vilvoordse.

Dat ze aan het toernooi begon als eerste reekshoofd, ‘is nooit een garantie op succes’, benadrukte de tennisster voorts. ‘Ik heb het ook moeten opnemen tegen Greet (haar verloofde Greet Minnen) in de halve finales, wat niet evident was, want we hebben samen veel getraind en ze wint regelmatig sets van mij.’

De winst in Nottingham is een opsteker voor Van Uytvanck. Het toernooi geldt als voorbereiding op Wimbledon. De prestigieuze grand slam, dat eveneens op gras wordt gespeeld, gaat op 28 juni van start in Londen. Op gravel slaagde Van Uytvanck er dit jaar nog niet in om een wedstrijd te winnen. Eind mei verliet ze teleurgesteld Roland-Garros na een verlies in de eerste ronde.

‘Het is het bewijs dat je moet blijven geloven’, aldus Van Uytvanck. ‘Het is duidelijk dat gras een ondergrond is die goed bij mijn spel past.’