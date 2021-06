Regionale verkiezingen Frankrijk: een onverwachte nederlaag voor extreemrechts

De eerste ronde van de Franse regionale verkiezingen leverden gisteren een paar verrassingen op. Vooral de opkomst valt op. Die was gisteren historisch laag. Minder dan één op drie Fransen bracht zijn stem uit. Bij de vorige regioverkiezingen in 2015 was dat nog de één op twee.

Ook de score van het extreemrechtse Rassemblement National valt op. Volgens peilingen vooraf maakte de partij van Marine Le Pen kans om in liefst zes regio’s de plak te zwaaien. Slechts in één regio (Provence-Alpes-Côte d’Azur) liggen ze na deze eerste ronde ook echt voorop. Marine Le Pen betreurt het vertekende beeld dat deze uitslag geeft van de politieke machtsverdeling in het land en roept haar achterban op om in de tweede ronde wel naar de stembus te trekken: ‘Na maanden van onze vrijheid te zijn beroofd, nodig ik jullie uit om jullie overtuiging te bevrijden! Naar de stembus patriotten!’, klinkt het strijdvaardig op haar sociale media.

De grote winnaar is het conservatieve Les Républicains (volgens de polls 29% van de stemmen op nationaal vlak), met ruime voorsprong op nummer twee RN (19,1-19,3%) en nummer drie PS (16,5-17,6%). Ook Europa Ecologie-Les Verts (12%) doet het beter dan LREM, de partij van Macron (10%). Voor de presidentspartij was het dus een bijzonder slechte dag.

Opvallend resultaat ook in het noordelijke Hauts-de-France. Daar laat de huidige regiopresident - en presidentskandidaat - Xavier Bertrand zijn grootste rivaal Sébastien Chenu (RN) ruim achter zich. Naar die regio stuurde president Macron liefst vijf ministers, waaronder zwaargewichten Gérald Darmanin en Éric Dupond-Moretti. De presidentspartij haalde de kiesdrempel van tien procent echter niet en stoot dus niet door naar de tweede ronde, die volgende week zondag plaatsvindt. Laurent Pietraszewski (minister van pensioenen en LREM-lijsttrekker) riep meteen op om voor Bertrand te stemmen, volgens velen een vergiftigd geschenk in aanloop naar de presidentsverkiezingen waarin Bertrand het tegen Macron zal opnemen.

Ook in Île-de-France, de regio rond Parijs, konden staatssecretaris voor Burgerzaken Marlène Schiappa en regeringswoordvoerder Gabriel Attal de presidentiële meubels niet redden.

Gabriel Attal noemde de verkiezing meteen een ontgoocheling. ‘Het is vooral teleurstellend dat we niet meer Fransen hebben kunnen overtuigen om te gaan stemmen. We hebben geprobeerd om in het spel te komen tegen partijen die al in de regio’s zijn verankerd en dat is erg moeilijk’.