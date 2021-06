Italië eindwinnaar groep A na winst tegen Wales

Italië heeft ook zijn laatste wedstrijd in groep A gewonnen. Met een halve B-ploeg domineerde het tegen tien Welshmen, maar won het uiteindelijk maar met een zuinige 1-0. Een kwartfinale tegen de Rode Duivels is weer een stapje dichter gekomen.

Acht nieuwe namen koos bondscoach Roberto Mancini voor de laatste groepsmatch van de Italianen. Rust voor de basisspelers met het oog op de achtste finales en voor PSG-middenvelder Marco Verratti een kans om weer ritme op te doen na een blessure. Op zijn De Bruynes, zeg maar. In die categorie zat zijn invloed op het spel van de Italianen trouwens. Bij bijna elke gevaarlijke actie zat hij er wel ergens tussen.

Niet dat de match zo’n kansenfestival was. Daarvoor had Wales wat te weinig aanvallende intenties meegenomen naar het Stadio Olimpico. Gelukkig vullen de Italianen het bord van de voetballiefhebber tegenwoordig in hun eentje. Ook met een halve B-ploeg versmachtten ze de tegenstander op hun eigen helft. De klok tikte intussen al duizend minuten zonder tegendoelpunt aan voor de Squadra Azzura. De dubbele muur uit Wales keek er met bewondering naar. Voor de dug-out pakte bondscoach Roberto Mancini uit met een vliegend hakje. Are you not entertained?

Wales krijgt nog kansen met tien

Woelwater Federico Chiesa zette de boel achterin een paar keer op stelten bij de Welshmen, maar het was wachten op Verratti voor een opening. De middenvelder trapte een lage vrije trap aan de eerste paal en zag die knap verlengd worden in de verste hoek door Matteo Pessina. De Atalanta-middenvelder stond tot voor zijn eerste basisplek op dit EK vooral bekend als de voetballer die op training arriveerde met een goodiebag van de gespecialiseerde firma Pornhub, maar prikte enkele minuten later bijna zijn tweede binnen. Opnieuw kwam de assist van Verratti.

Na rust leken de Italianen al snel hun schaapjes helemaal op het droge te hebben. Eerst rolde een vrije trap van Federico Bernardeschi nog tegen de paal, maar even later stond de aanvaller aan het uiteinde van een onbesuisde ingreep van de Welshe middenvelder Ethan Ampadu. Wales met tien. Maar een zondagsuitje in Rome werd het toch niet meteen voor de Squadra. Eerst was het licht al even uitgegaan bij Lazio-verdediger Francesco Acerbi - wat zal Mancini blij zijn dat Giorgio Chiellini voor de match aangaf dat hij weer fit is na de blessure die hij opliep tegen de Zwitsers.

Tegen Rode Duivels in kwartfinale?

Wales weigerde de cadeautjes echter uit te pakken. Eerst dribbelde Aaron Ramsey zich vast. Op een kwartier van tijd kreeg Gareth Bale nog een dot van een kans toen de aanvaller van Real Madrid helemaal vergeten werd in de zestien. Hij knalde de bal bijna nog verder over doel dan de penalty die hij tegen de Turken miste.

Zo trokken de Italianen de zege toch verdiend maar zuinig over de streep. Ze winnen groep A met het maximum van de punten. Als de Rode Duivels zoals verwacht ook eerste worden in hun groep, zullen beide landen het in de kwartfinale tegen elkaar opnemen als ze hun achtste finales winnen. Dan zullen de Italianen niet met hun B-ploeg spelen.