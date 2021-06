Zwitserland wint van Turkije en eindigt derde in groep A

Na doelpunten op het WK 2014, het EK 2016 en het WK 2018 heeft Xherdan Shaqirinu ook gescoord op EURO 2021. Tegen Turkije (3-1) deed hij dat zelfs twee keer. Zwitserland mag zo hopen op een plek in de volgende ronde als beste derde.

Arm, arm Turkije. Voor de start van het toernooi werden de Turken door velen gezien als een mogelijke verrassing op dit EK - in een poll van Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad, zag zelfs een derde van de stemmers Turkije als potentiële dark horse - maar uiteindelijk moeten Burak Yilmaz en co. EURO 2021 met een pijnlijke nul op negen verlaten. Denemarken, dat verzachtende omstandigheden kan inroepen, en debutant Noord-Macedonië zijn de twee andere landen zonder punten, maar hebben allebei nog een poulewedstrijd tegoed.

Nochtans begon Turkije goed aan zijn wedstrijd tegen Zwitserland. De Turken waren duidelijk zinnens om Europa te laten zien dat ze wel degelijk goed kunnen voetballen. Al na vier minuten versierden de bezoekers een eerste goeie kans. Een knappe zweefduik van Sommer was nodig om een knal van Kaan Ayhan uit het Zwitserse doel te ranselen.

Sterke Sommer

Een minuut later werden de Turken echter al monddood gemaakt. Het was Haris Sceferovic, een ploegmaat van Jan Vertonghen bij Benfica, die in balbezit kwam aan de rand van het strafschopgebied. Hij twijfelde niet en trapte het leer knap overhoeks voorbij Cakir.

De Turken bleven het wel proberen. Alleen leek het de ploeg van Gunes te ontbreken aan een plan. Voetballend doorheen de Zwitserse muur geraken, lukte zelden. Als de Turken dan toch eens wisten te dreigen, was het met een schot vanop afstand, zoals linksback Muldur op het kwartier. Ook hij vond Sommer op zijn weg.

Halfweg de eerste helft drukten de Zwitsers echt alle Turkse hoop de kop in. Ditmaal was het Shaqiri die in balbezit kwam aan de rand van de zestien. De vinnige flankspeler van Liverpool had bijzonder weinig tijd nodig om het leer goed te leggen en knalde de bal enig mooi voorbij Cakir.

De Turken bleven aandringen. Opvallend genoeg was het twee keer linksback Muldur die dicht bij de aansluitingstreffer kwam. Even vaak vond hij een sterk keepende Sommer op zijn weg. De Zwitsers zaten ondertussen al met hun hoofden in Rome, waar Matteo Pessina Italië op voorsprong had gebracht tegen Wales. Bij verlies van de Welshmen tegen Italië zou Zwitserland op gelijke hoogte komen met Gareth Bale en co.

Heerlijke aansluitingstreffer

Om over Wales naar de tweede plaats te springen, moesten de Zwitsers echter ook een beter doelpuntensaldo hebben dan The Dragons. En dat was buiten de Turken gerekend. Terwijl de Zwitsers na rust vol op zoek gingen naar hun derde goal, was het Turkije dat op het uur voor de aansluitingstreffer zorgde. Met een heerlijke krul – uiteraard van buiten de zestien – legde Iran Kahveci de bal voorbij Yann Sommer.

Bij de Turken groeide de hoop weer, maar dik vijf minuten drukte Shaqiri die al opnieuw de kop in. Na een goeie counter vond Zuber ShaqAttack op links. Die twijfelde niet en knalde de 3-1 kiezelhard voorbij Cakir.

De Zwitsers hadden nu nog minstens één goal en/of hulp van de Italianen nodig om over Wales te springen. Xhaka raakte nog wel de paal na een knappe vrije trap, maar nergens werd er nog gescoord, waardoor het doelpuntensaldo in het voordeel van dWales bleef. Zwitserland moet zo hopen op een plek in de volgende ronde als beste derde. Turkije keert met het schaamrood op de wangen terug naar huis.