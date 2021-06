KMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer

Zondagavond en -nacht komen er opnieuw intense buien met lokaal onweer. Er kan weer veel neerslag vallen op korte tijd, waarschuwt het KMI. Voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg is enkele uren code oranje van kracht.

Plaatselijk kunnen er ook felle rukwinden en hagel voorkomen. In Vlaanderen en Brussel is morgen vooral code geel van kracht. Enkel in Limburg is voor vannacht enkele uren lang code oranje van toepassing: van middernacht tot rond 3 uur.

Ook maandag zullen er overdag nog intense onweersbuien zijn, waarbij vooral veel neerslag kan vallen.