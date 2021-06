Overzicht Nationaal kampioenschap wielrennen: Sagan wint in Slovakije, Timo Roosen in Nederland

Op zondag werd niet alleen in België het nationaal kampioenschap op de weg gereden. In verschillende landen streden heel wat renners om de titel. Hieronder een overzicht.

Nederland: Timo Roosen

Bij onze noorderburen won Timo Roosen in Drenthe. De 28-jarige renner bij Jumbo-Visma, ontsnapte op 2 kilometer van de finish en maakte het overtuigend af. Titelverdediger en favoriet Mathieu van der Poel gaf 50 kilometer voor het einde op.

Italië: Sonny Colbrelli

In Italië is Sonny Colbrelli kampioen geworden. Hij won de 226 kilometer lange koers in Puglia voor Fausto Masnada (Deceuninck - QuickStep) en Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizane). Bij de vrouwen verlengde Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) haar titel. Twee dagen nadat ze de tijdrit had gewonnen, kroonde ze zichzelf ook tot Italiaans kampioene op de weg.

Slovakije: Peter Sagan

Peter Sagan (BORA - hansgrohe) heeft zich tot Slovaaks kampioen gekroond. Het is de zevende nationale titel voor de 31-jarige Peter Sagan, die zijn broer Juraj opvolgt. De broers Sagan winnen al elf jaar goud in Slovakije.

Tsjechië: Michael Kukrle

De wedstrijd combineerde het Tsjechische en het Slowaaks kampioenschap. Kukrle (Elkov Kasper), die na Sagan over de streep kwam, veroverde de Tsjechische titel.

Zwitserland: Silvan Dillier

In Zwitserland won Silvan Diller (Alpecin-Fenix) voor Simon Pellaud (Androni) en Johan Jacobs (Movistar). Hij volgt Stefan Kung op als kampioen van Zwitserland.

Oostenrijk: Patrick Konrad

Patrick Konrad (BORA - hansgrohe) werd gekroond tot Oostenrijks kampioen en Tobias Foss (Jumbo-Visma) tot Noors kampioen.

Duitsland: Maximilian Schachmann

Maximilian Schachmann, ook van BORA - hansgrohe, werd kampioen in Duitsland. De 27-jarige Schachmann wint zo zijn tweede nationale titel. Hij volgt Marcel Meisen op als Duits nationaal kampioen

Spanje: Omar Fraile

In Spanje werd Omar Fraile (Astana-Premier Tech) nationaal kampioen. Aan het einde van de wedstrijd won de 30-jarige Bask een bergsprint tegen Jesus Herrada (Cofidis) in La Nucia. Dit is zijn zevende profoverwinning, zijn eerste sinds de 14de etappe van de Tour de France 2018. Hij volgt teamgenoot Luis Leon Sanchez op als Spaans kampioen.

Slovenië: Matej Mohoric

Australië: Cameron Meyer

Polen: Maciej Paterski

Kazachstan: Yevgeniy Fedorov

Letland: Toms Skujins

Litouwen: Ignatas Konovalovas

Noorwegen: Tobias Foss

Nieuw-Zeeland: George Bennett