Voor het eerst in 33 jaar geen gratis condooms in Olympisch dorp

Geen seks voor de wedstrijd, is een alom bekend sportief devies. Maar op de Olympische Spelen die komende maand aanvangen, is ook seks ná de wedstrijd niet toegelaten.

Dat heeft niet te maken met de mogelijke impact op de sportieve prestaties of recuperatie van de sportieve lichamen, maar met Covid-19.

Het playbook dat Tokio de wereld instuurt, staat vol verboden. Er wordt duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat de Olympische atleten deze edities seks met elkaar hebben. Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus deelt de organisatie geen condooms uit. Dat is voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoel (Zuid-Korea). De atleten krijgen de condooms wel ná de Spelen, als ze Japan weer verlaten. Het gaat om 160.000 stuks. Er wordt hen gevraagd ze ‘als souvenirs’ mee naar huis te nemen.

Al decennialang doen de geruchten de ronde dat het er passioneel aan toegaat in de slaapkamers van de atleten. De bokalen met gratis condooms zouden geplunderd worden. Het eerste jaar dat er condooms werden uitgedeeld was op de Spelen in Montreal in 1976, toen ging het om 6000 rubbertjes. Bij de Spelen in Rio in 2016 stond de teller al op 450.000. Voor Tokio zijn het er ‘slechts’ 160.000, zo’n 14 per atleet. Er wordt klaarblijkelijk op meer dan één vlak grootste sportieve prestaties verwacht. Misschien is de bevolen geheelonthouding ook voor de infrastructuur geen slechte zaak. In Tokio zullen de atleten in kartonnen bedden slapen, die na de Spelen gerecycleerd worden tot papierwaren. (Al benadrukt de fabrikant wel dat de bedden uitermate stevig zijn.)

Al eerste coronageval

De atleten worden onderworpen aan zeer strikte regels op het gebied van hygiëne en gedrag. In het olympisch dorp wordt mensen gevraagd zich aan de afstandsregels te houden en ‘onnodige vormen van fysiek contact’ te vermijden. Alcoholconsumptie in groep is ook verboden. Bij een overtreding riskeren de deelnemers flinke straffen, van boetes tot diskwalificatie en uitzetting uit Japan.

De organisatoren openden vandaag de deuren van het olympisch dorp voor de pers. Dat moet tijdens de Olympische Spelen zo’n 11.000 atleten ontvangen. Er is al een eerste coronageval ontdekt bij de in Tokio aangekomen atleten. Een lid van de Oegandese delegatie testte bij aankomst op de Narita-luchthaven, dichtbij Tokio, positief op het coronavirus.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal 80 procent van de atleten in het olympisch dorp bij de start van de Olympisch Spelen zijn ingeënt. Vanwege de pandemie werd het grootste sportevenement ter wereld vorig jaar met een jaar uitgesteld. De Spelen beginnen nu op 23 juli.