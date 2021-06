Wout Van Aert wint BK in Waregem

Zondagmiddag stond in Waregem het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg op het programma. De Belgische renners kregen een parcours van 221,3 kilometer voorgeschoteld, bestaande uit drie grote lussen die elk vier keer werden afgewerkt. Wout van Aert, Edward Theuns en Remco Evenepoel vochten na een late ontsnapping onderling uit wie Dries De Bondt mocht opvolgen, en Wout van Aert kwam als eerste over de streep.

Al na een studieronde van 10 kilometer zagen zes renners – waaronder Victor Campenaerts (Team Qhubeka-ASSOS) en Brent Van Moer (Lotto-Soudal) hun kans schoon, maar hun ontsnapping was van korte duur. Niet veel later was het tijd voor een nieuwe, en meer succesvolle, ontsnapping: Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Brent Van Moer en Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) en Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauzen) gingen in de aanval. Ze fietsten al snel een voorsprong van meer dan 5 minuten bij elkaar.

Het peloton besefte dat je renners als Brent Van Moer niet zomaar een vrijgeleide moet geven en begon iets meer de voet op het gaspedaal te zetten. Met nog een kleine 70 kilometer te gaan telde het kwartet voorin nog 3’30’ voorsprong op het peloton, terwijl de kopgroep aan de vier finalerondes (iets meer dan 16 kilometer per ronde) begon.

Lampaert en De Bondt maken de oversteek, maar peloton rekent kopgroep in

Door verschillende versnellingen kwamen er in het peloton steeds meer breukjes. Onder andere Victor Campenaerts (Team Qhubeka-ASSOS) en Tiesj Benoot (Team DSM) demarreerden, maar ze werden al snel teruggefloten. Kersvers Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) en uittredend Belgisch kampioen op de weg Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) besloten dan maar met z’n tweetjes jacht te maken op de kopgroep. Met nog 45 kilometer te gaan sloten ze aan bij de kopgroep, het peloton volgde op een kleine minuut.

Toch bleven de zes renners voorin niet al te lang samen: met nog 2 finalerondes te gaan werden drie renners gegrepen, enkel Lampaert, De Bondt en Van der Sande bleven het peloton nog met een kleine 15 seconden voor, al kregen ze later nog gezelschap van Jasper De Buyst (Lotto-Soudal). Maar, met nog 28 kilometer te gaan waren ook zij eraan voor de moeite, de wedstrijd kon nog alle kanten op.

Van Aert en Evenepoel in de aanval

25 kilometer voor de finish ging Gilbert in de aanval, maar die werd gecounterd door Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), die flink demarreerden. Het peloton besefte dat het de twee renners niet al te veel voorsprong kon geven: ze leken snel gegrepen te worden, maar konden uiteindelijk toch het peloton afhouden. Het tweetal voorin moest wel nog Edward Theuns (Trek-Segafredo) toelaten in de kopgroep.

Bij aanvang van de laatste ronde hadden Van Aert, Theuns en Evenepoel 30 seconden bonus op de kopgroep. Het peloton liet het drietal echter niet zomaar gaan, met nog 5 kilometer te gaan was de voorsprong van de kopgroep al gehalveerd. Uiteindelijk hield het drietal toch stand. Na een spannende sprint kroonde Wout van Aert zich als winnaar van het Belgisch kampioenschap.