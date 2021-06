Max Verstappen wint spannende Grote Prijs van Frankrijk na tactisch steekspel

Max Verstappen heeft een enorm spannende Grote Prijs van Frankrijk gewonnen. De Nederlander slaagde pas in de voorlaatste ronde erin om zijn grote rivaal Lewis Hamilton te passeren, maar veroverde op het Circuit Paul Ricard zijn derde zege van het jaar. Verstappen is daardoor opnieuw steviger leider in het wereldkampioenschap. Hamilton en Sergio Pérez mochten als tweede en derde op het podium.

Wat voorafging...

Na twee races op zeer atypische stratencircuits was het F1-circus dit weekend weer te gast op een ‘normale’, permanente baan. De zevende race van het seizoen bracht de rijders naar het Circuit Paul Ricard, dat voor de zeventiende keer de Grote Prijs van Frankrijk mocht organiseren. Het was de derde keer dat de baan bij Le Castellet in het moderne F1-tijdperk een race mocht houden: bij de eerdere edities van 2018 en 2019 was Lewis Hamilton telkens de winnaar.

Hamilton en zijn Mercedes-team waren vooraf ook de favorieten voor winst in Frankrijk. Paul Ricard zou hun zwarte machine beter moeten liggen dan de banen in Monaco en Bakoe, luidde het. Maar dat was buiten Max Verstappen gerekend.

De Red Bull-piloot toonde in de oefensessies al zijn snelheid en trok die lijn door met zijn tweede pole positie van het jaar op zaterdag. De Mercedes’ van Hamilton en Valtteri Bottas stonden als tweede en derde aan de start, Verstappens ploegmakker Sergio Pérez vertrok als vierde.

Hoe verliep de start?

Voor Max Verstappen niet zoals verhoopt. De Nederlander met Limburgse roots kwam wel goed weg en sneed de eerste bocht als leider aan, maar Verstappen verloor daarop de controle over zijn Red Bull en belandde even buiten de baan. Daardoor moest hij de eerste plek aan Hamilton laten. Verstappen sloot als tweede achter de Brit aan: Bottas en Pérez volgden.

Hoe kwam de zege tot stand?

Door middel van tactiek. Bij de eerste reeks pitstops verloor Hamilton de leiding aan Verstappen nadat die laatste een ronde vroeger binnenkwam. Tijdens dat ene verbluffende rondje maakte Verstappen zoveel tijd goed dat hij zich nog nét langs Hamilton kon wurmen toen die uit de pitstraat kwam.

In de volgende rondes voerden Hamilton en Bottas de druk op de Nederlander stevig op, maar Verstappen boog niet. Alledrie de piloten klaagden wel over de staat van hun banden, waardoor de vraag rees of één van hen een tweede pitstop zou durven maken.

Verstappen en Red Bull namen in ronde 32 van 53 het strategische risico. De Nederlander kreeg een set mediumbanden om tot het einde van de race te gaan en viel terug naar plaats vier. Hamilton, Bottas en Pérez - die zijn enige pitstop een stuk later had gemaakt - kozen ervoor om het bij één bandenwissel te houden.

Uiteindelijk bleken de tactische keuzes van Red Bull de juiste. Verstappen werd voorbijgelaten door teammakker Pérez en wurmde zich negen rondes voor het eind ook voorbij Bottas. In de absolute slotfase naderde Verstappen vervolgens tot op minder dan een seconde van zijn grote concurrent Hamilton. In de voorlaatste ronde ging Verstappen erlangs en pakte hij zijn derde overwinning van het jaar.

Voor Red Bull was het dubbel feest, want dankzij de goede tactiek kwam ook Pérez nog op het podium terecht. De Mexicaan verschalkte Bottas in de slotfase en kwam zo achter Verstappen en Hamilton als derde over de meet.

Achter de top vier kende McLaren een sterke middag. Daniel Ricciardo en Lando Norris vertrokken pas als tiende en achtste, maar kwamen wel als vijfde en zesde over de finish. Thuisrijder Pierre Gasly (AlphaTauri) en Fernando Alonso (rijder bij het Franse Alpine) bezorgden de opgedaagde Franse fans iets om voor te juichen met plekken zeven en acht. De Aston Martins van Sebastian Vettel en Lance Stroll maakten de top tien vol.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Op de baan was er net zoals bij de vorige twee edities van deze Grote Prijs niet heel veel te beleven, maar door het tactische steekspel tussen Red Bull en Mercedes bleek dit wel veruit de beste Grote Prijs van Frankrijk sinds de race in 2018 terugkeerde op de kalender. Pas in de absolute slotfase werd de winnaar gekroond: graag meer van dat!

Wat onthouden we van deze race?

Dat Red Bull voor de derde race op rij een tik uitdeelt aan Mercedes. Op een baan waar de wereldkampioenen vooraf de favorieten waren, gingen Verstappen en Red Bull na een tactisch meesterwerk met de zege lopen.

Verstappen is daardoor weer steviger WK-leider: hij heeft nu 12 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Red Bull breidt de voorsprong in het WK voor teams ook uit tot 37 punten. Werk aan de winkel voor de wereldkampioenen, zoveel is duidelijk.