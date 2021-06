De beroepsmilitair met een donkere kant

Wie was Jürgen Conings, de voortvluchtige militair van wie het levenloze lichaam met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is gevonden? Hij omschreef zichzelf als een geoefend sluipschutter, gespecialiseerd in camouflage. Volgens andere bronnen was hij niet meer dan een doorsneemilitair, maar wel één die zijn duistere plannen lange tijd voor de buitenwereld verborgen kon houden.