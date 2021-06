Opluchting, maar ook ‘niets om u vrolijk over te maken’

Het levenloze lichaam van Jürgen Conings, de militair die Marc Van Ranst met de dood bedreigde, is gevonden in het Dilserbos. Van Ranst reageert opgelucht, maar de hele affaire laat een wrange nasmaak achter.

‘Ik ben opgelucht, maar ik ben niet vergeten dat die man had ook kinderen had, voor hen is dat rampzalig. En dat is niet iets om u vrolijk over te maken,’ zo dus de eerste reactie van viroloog Marc Van Ranst, vanuit de safehouse waar hij sinds 18 mei verblijft.

Op 17 mei had Jürgen Conings ettelijke uren in de omgeving van het huis van de viroloog doorgebracht en al sinds juni vorig jaar liep er een onderzoek naar Conings wegens doodsbedreigingen aan het adres van Van Ranst. Behalve Van Ranst krijgt nog een groot aantal andere mensen ­bescherming.

Voor Van Ranst eindigt deze moeilijke periode met een wrange nasmaak. ‘Dat er tienduizenden mensen achter iemand stonden die van plan was om mij te vermoorden, dat blijft nazinderen. Ik ga mij altijd meer dat herinneren dan Jürgen Conings zelf.’

Wanneer Van Ranst terug naar huis zal mogen is vooralsnog niet duidelijk, ‘die analyse wordt gemaakt door het crisiscentrum,’ besluit de viroloog.