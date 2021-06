Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings zou gevonden zijn in het Dilserbos.

Er is een lichaam gevonden in het Dilserbos. Bronnen bevestigen aan De Standaard dat met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ om het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings gaat. De gevonden droeg een kogelwerend vest en er zou ook een pistool gevonden zijn. De wetsdokter zal definitief uitsluitsel moeten geven of het daadwerkelijk om de voortvluchtige militair gaat.

Weldra meer.