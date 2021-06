Parket: ‘Volgens eerste vaststellingen gaat het om Jürgen Conings’

Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings zou gevonden zijn in het Dilserbos.

Er is een lichaam gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. ‘Op basis van de eerste vaststellingen zou het gaan om het lichaam van Jürgen Conings’, laat het federaal parket weten in een mededeling. ‘De waarschijnlijke doodsoorzaak, volgens de eerste onderzoeksresultaten, zou zelfmoord door middel van een vuurwapen zijn. Dit moet echter nog bevestigd worden door het medico-legaal onderzoek’, luidt het verder nog. Het parket zal later op de dag nog een stand van zaken geven.

Bronnen bevestigen aan De Standaard dat het met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ om het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings gaat. En dat de gevonden persoon een kogelwerend vest droeg. Vlakbij zou ook een pistool gevonden zijn.

Burgemeester deed vondst

Het lichaam werd vanochtend gevonden door Johan Tollenaerre (Open VLD), de burgemeester van Maaseik. Toen die vanochtend omstreeks 9u30 een tocht maakte met de mountainbike nam hij in het bos een doordringende lijkgeur waar. Hij noteerde de coördinaten en speelde die onmiddellijk door aan de lokale politie, zegt hij aan De Standaard.

Tollenaere zegt dat hij het lichaam zelf niet gezien heeft, ‘ik ben er niet naar op zoek gegaan, maar dacht wel onmiddellijk aan de mogelijkheid dat het om Jürgen Conings zou kunnen gaan’.

Van Ranst: ‘Niet iets om u vrolijk over te maken’

Al meer dan een maand wordt er met man en macht gezocht naar Jürgen Conings. De militairen had banden met extremistisch rechts en kwam op de OCAD-lijst terecht als potentieel gewelddadige extremist. Nadat hij eerder een tuchtsanctie kreeg voor racistische uitlatingen, uitte hij later ook doodsbedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Nadat Conings er op 17 mei vandoor ging met zware wapen en raketlanceerders uit de kazerne van Leopoldsburg, werd Van Ranst met zijn gezin ondergebracht in een safe house. Conings had die dag nog twee uur rondgehangen in de buurt van de woning van Van Ranst.

‘Ik ben opgelucht, maar ik ben niet vergeten dat die man had ook kinderen had, voor hen is dat rampzalig. En dat is niet iets om u vrolijk over te maken,’ zegt Van Ranst in een eerste reactie.

