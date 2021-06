Een Australische piloot heeft het hoofd bijzonder koel kunnen houden toen er tijdens de landing plots een enorme spin opdook. Enkele seconden voor ze de grond raakten in het Nationaal park Kakadu in het Noordelijk Territorium, viel de spin plots op zijn schoot. ‘Ik kon er om lachen, omdat ik wist dat de spin ongevaarlijk was, maar ik was er toch geen fan van’, aldus piloot Sean Hancock.