De Wever over instorting nieuwbouw Antwerpen: ‘Basishypothese is constructiefout’

De basishypothese is dat een constructiefout aan de basis ligt van de ingestorte school in Antwerpen. Dat heeft burgemeester van Antwerpen Bart De Wever zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén, nadat hij daarover heeft gepraat met de stadsingenieur.

Indien die hypothese zich bevestigt, dan zal het gebouw geheel of grotendeels moeten worden afgebroken, aldus De Wever. De school zou normaal gezien in september de deuren openen. Mocht dit ongeval dus enkele weken later hebben plaatsgevonden, met honderden kinderen in het gebouw, dan zou dat ‘een catastrofe zonder weerga’ zijn geweest, aldus de burgemeester.

Na de instorting van het gebouw zijn vijf personen omgekomen.