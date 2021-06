Ovam-topvrouw: ‘Ovam heeft niet gecommuniceerd over PFOS door ministeriële beslissing’

Henny De Baets, de administrateur-generaal Ovam, ijvert in het 3M-Oosterweel-dossier voor een onderzoek met volledige kennis van zaken. ‘In dit voor de burger essentieel debat is geen ruimte voor fragmentaire informatie, noch voor onoordeelkundige verdachtmakingen die een grondig onderzoek door het Vlaams parlement zouden kunnen bedreigen.’ Dat stelt de topvrouw van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) zaterdagavond in een mededeling die via haar advocaat werd verspreid.

Het 3M-Oosterweel-dossier is een complex en multidisciplinair dossier. De samenleving heeft recht op de waarheid en op een volledig dossier, aldus De Baets. ‘Ik betreur zeer dat er vandaag geen serene dialoog mogelijk is en dat de ene valse verdachtmaking na de andere tendentieuze insinuatie wordt verspreid. Afhankelijk van wie er zijn of haar voordeel mee kan doen, wordt er dagelijks, partieel of gekleurd gelekt, niet om de burger te informeren, maar wel om op de kap van een ander te scoren. Ik doe hier niet aan mee, mijn inhoudelijke communicatie ging steeds naar mijn minister, zoals het hoort’, luidt het.

• Analyse | PFOS-commissie moet 3M, Ovam en Schauvliege aan de praat krijgen

De Baets reageert onder meer op het niet verspreiden van waarschuwende communicatie in het verleden over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. ‘De toenmalige ministeriële beslissing dat Ovam geen initiatief neemt inzake communicatie of erbij betrokken wordt omdat Lantis (toen BAM) zelf voldoende ervaring heeft met (bewoners)communicatie, hebben mijn medewerkers en ikzelf nageleefd. Dat was niet mijn beslissing, ook niet die van mijn medewerkers die op dit dossier hebben gewerkt.’

• Reconstructie | Hoe Ovam de stekker uit de PFOS-communicatie trok

‘In het licht van de stand van de techniek en van de wetenschap van vandaag worden de werkzaamheden van het verleden nu herijkt. Dit is unfair en intellectueel oneerlijk. De terechte maatschappelijke zorg rond gezondheid en veiligheid leent zich kennelijk tot doorgedreven politieke verwikkelingen. Er worden ook persoonlijke aanvallen ingezet, waaronder op mij. Ik ben geen politica, wel ambtenaar met een onberispelijke loopbaan, ten dienste van de samenleving en de opeenvolgende ministers die ik al decennia dien’.

• Het persbericht lag klaar, maar werd nooit verstuurd

‘Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat tijdens het parlementair onderzoek de burger en de politieke overheden rechtstreeks van Ovam antwoorden op hun vragen verkrijgen, eerder dan via onvolledige, gestuurde, opportunistische of zelfs bewust onjuiste perslekken. Al wat ik weet en al wat mijn organisatie mij aanlevert, bezorg ik in alle transparantie en loyauteit aan minister Demir en aan de onderzoekscommissie van het Vlaams parlement. Ik heb er verder alle vertrouwen in dat ik via minister Demir en niet via anonieme regeringsbronnen in de media over mijn functioneren zal vernemen’, besluit de verklaring.