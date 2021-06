Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Beauraing na kleine tornado, noodweer maakt 17 lichtgewonden

In Beauraing, in de provincie Namen, is zaterdagavond het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, na de passage van een kleine tornado. Dat melden de autoriteiten in een persbericht. Zeventien mensen raakten lichtgewond en een vijftigtal gebouwen liep schade op.

Heel wat bomen en palen waaiden om en dat veroorzaakte verkeersproblemen in Beauraing. Het cultureel centrum biedt tijdelijk onderdak voor slachtoffers van het noodweer.

In Rochefort, ook in de provincie Namen, is een tiental daken afgerukt, onder meer het dak van een kerk moest eraan geloven. In de buurt van de stad Namen, in Saint-Servais, is de bliksem ingeslagen in het dak van een huis, waardoor brand ontstond. Door een snelle tussenkomst van de brandweer kon erger vermeden worden. Namen en omgeving werden zaterdagavond omstreeks 23.00 uur ongeveer een half uur lang getroffen door hevig onweer.

Heel wat bomen waaiden om, hetgeen voor verkeersproblemen zorgde. Het cultureel centrum biedt tijdelijk onderdak voor slachtoffers van het noodweer.