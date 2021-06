440 kinderen gestorven onderweg naar Europa

Sinds januari 2018 zijn minstens 440 kinderen gestorven terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Dat is berekend door United, een netwerk van 550 ngo’s in 45 Europese landen, dat sinds 1993 bijhoudt wanneer mensen op doorreis naar Europa sterven, bijvoorbeeld in een grensrivier op het Europese vasteland, in een detentiecentrum voor migranten, of op de Middellandse Zee.

In totaal telde het netwerk sinds 2018 9.901 doden, waarvan dus 4 procent kinderen. 35 doden waren baby’s, 33 zwangere vrouwen. Volgens campagnecoördinator Geert Ates zijn de cijfers een onderschatting met 10 à 20 procent. Omdat er over sommige overlijdens nauwelijks gegevens beschikbaar zijn, is het moeilijk om tot een accurate telling te komen. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) houdt sinds 2014 gelijkaardige sterftecijfers binnen. Zij komt op 64 kinderen die sinds 2014 gestorven zijn in Europa en 838 op de Middellandse Zee, maar hanteert strengere criteria voor vermoedelijke overlijdens. Het cijfer van het IOM telt ook geen doden in detentie.

In een reactie aan het journalistieke collectief Lost in Europe, waar De Standaard deel van uitmaakt, belooft EU-commissaris van Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson dat het door de Commissie voorgestelde Nieuw Pact voor Migratie en Asiel meer bescherming zal bieden voor kinderen op doorreis. (wwo)