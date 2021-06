Foo Fighters worden (even) tributeband de Dee Gees

The Foo Fighters slaan een nieuwe muzikale richting in. Toch voor even. Ze ruilen de stampende stadionrock in voor disco, en brengen een plaat uit als de Dee Gees, een tributeband van de Bee Gees. De groepsnaam verwijst naar de initialen van frontman Dave Grohl.

De plaat, met de bijzonder geestige titel Hail Satin, zal vier covers van de Bee Gees bevatten, alle vier discoklassiekers uit de jaren 70: ‘Night fever’, ‘Tragedy’, ‘You should be dancing’ en ‘More than a woman’. De A-kant van de vinylplaat sluit af met een versie van ‘Shadow dancing’, de solohit van Bee Gee Andy Gibb.

De B-kant bevat live-versies van het recentste Foo Fighter-album Medecine at midnight.

De plaat komt uit op 17 juli, ter gelegenheid van US Record Store Day. De groep kondigde de plaat aan op Twitter, met een clipje waarop Grohl zijn falsetstem ­oefent. Veelbelovend.