Mechelen neemt extra maatregelen rond oude kazerne wegens PFOS-vervuiling

Na een nieuw advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid neemt de stad Mechelen extra voorzorgsmaatregelen in een straal van honderd meter rond de site van de oude brandweerkazerne. Op de site zelf mogen kinderen niet spelen op het onverharde terrein. Binnen de afgebakende zone van honderd meter krijgt de meest kwetsbare bevolking de raad om geen groenten van eigen teelt te consumeren.

Net zoals rond de 3M-site in Zwijndrecht dienen de maatregelen om de blootstelling van omwonden aan PFAS te beperken, de groep waar de PFOS-vervuiling toe behoort. Eerder deze week was aan omwonenden van de oude kazerne in de Dageraadstraat uit voorzorg al gevraagd om geen grondwater meer te gebruiken. De site is door het gebruik van blusschuim vervuild met PFOS.

Hoge meetwaarden

‘De mogelijke gezondheidseffecten van PFAS-blootstelling treden niet acuut op, maar gezien de hoge meetwaarden die op het terrein van de brandweerkazerne zijn aangetroffen en de nabijheid van woningen zijn pure voorzorgsmaatregelen aangewezen’, vertelt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘We weten nog te weinig over de verspreiding van deze stoffen, hoe mensen eraan worden blootgesteld en wat de impact is op de gezondheid van een blootstelling op lange termijn’, legt hij uit.

PFAS zijn chemische stoffen die niet of nauwelijks afbreken. ‘We geraken de stoffen niet kwijt uit het lichaam en die dus accumuleren. Daarom is het voorkomen van blootstelling aangewezen’, zegt Moonens. Het agentschap adviseert om kinderen niet te laten spelen op het onverharde terrein van de oude kazerne. Het verharde terrein moet wekelijks met nat worden schoongemaakt.

Kinderen en zwangere vrouwen

In een straal van honderd meter rond de oude kazerne wordt de meest kwetsbare bevolking aangeraden om geen zelf geteelde groenten te eten: dat zijn kinderen jongeren dan twaalf jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven of vrouwen die zwanger wensen te worden. Algemeen krijgt de bevolking onder andere het advies om groenten van eigen teelt met mate te consumeren, geen zelf geteeld kleinvee of eieren te consumeren en compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin niet te gebruiken.

Ondertussen heeft de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam gevraagd om de situatie in de omgeving in kaart te brengen door bijkomende metingen uit te voeren. ‘Na het advies van Zorg en Gezondheid vrijdag laten we vandaag nadarhekken rond het voormalige oefenveld plaatsen. We hebben ook beslist om bij de betrokken buurtbewoners meteen een nieuwe brief met informatie te verspreiden’, zegt Marina De BIe (Vld-Groen-m+), schepen van Leefmilieu.

De afbakening van het terrein in een straal van honderd meter rond de kazerne is naar de inschatting van het agentschap momenteel voldoende. Er wordt momenteel vanuit gegaan dat de vervuiling door het blusschuim niet ver wordt verspreid in de omgeving. ‘Het grondwater blijft wel uiterst kwetsbaar voor vervuiling.’