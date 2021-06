Vijf leden van de Franse gendarmerie zijn gewond geraakt tijdens de interventie om een illegale raveparty in het Bretoense Redon uiteen te drijven. ‘Een jonge feestvierder van 22 jaar verloor een hand’, zegt prefect Emmanuel Berthier.

Het feest was op sociale media aangekondigd, maar werd door de autoriteiten verboden. Toch zakten zo’n 1.500 mensen vrijdagavond af naar Redon. De politie was snel ter plaatse om het illegale feest te voorkomen. Al snel liep de spanning op. De politie werd bekogeld met onder meer petanqueballen en vuurwerk. De confrontatie duurde uiteindelijk de hele nacht.

Tensions entre force de l’ordre et fêtards lors de l’installation d’une free-party dans un champ à 45 minutes de Nantes. #FreeParty pic.twitter.com/EgfVDhIla6 — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 18, 2021

Prefect Berthier spreekt van ‘erg gewelddadige confrontaties’. Vijf agenten raakten gewond. Twee leden van de gendarmerie werden naar het ziekenhuis van Redon gebracht. Een 22-jarige feestvierder is volgens Berthier zijn hand verloren. Hoe dat is gebeurd, is niet duidelijk.

‘Ze waren er niet om te feesten, maar om te vechten’, reageert Pascal Duchêne, burgemeester van Redon, aan BFMTV.

De feestvierders waren op een veld in Redon samengekomen voor een raveparty als eerbetoon aan Steve Maia Canico, die twee jaar geleden stierf in Nantes tijdens een muziekfestival. Hij viel toen in de Loire tijdens de politie-interventie.

Zaterdagochtend kalmeerde de situatie. Honderden mensen zijn nog aanwezig op het veld. ‘Het doel is om het gebied te evacueren zonder dat er nieuwe gewonden vallen’, zegt een politiewoordvoerder.