Een team van Russische wetenschappers heeft verschillende wildcamera’s geplaatst in het natuurreservaat Nizhne-Svirsky. Een van die camera’s werd vorige maand opgemerkt door een zwarte specht, die grote interesse toonde in het apparaat. Alleen had het dier er niet de beste bedoelingen mee. ‘Het was alsof hij wist dat er gefilmd werd en hij de privacy van de dieren in het reservaat wou garanderen’, aldus een van de wetenschappers.