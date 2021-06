Opperrechter Raisi wordt nieuwe president van Iran

De ultraconservatieve opperrechter Ebrahim Raisi heeft zoals verwacht de Iraanse verkiezingen gewonnen.

Ebrahim Raisi (60) - een vertrouweling van de hoogste leider van het land - werd op voorhand beschouwd als de grootste kanshebber. In de eerste gedeeltelijke resultaten haalt hij meer dan 62 procent van de stemmen. Zijn drie tegenstanders hebben hem al gelukgewenst met zijn overwinning.

Volgens president Hassan Rouhani is het duidelijk wie de meeste stemmen heeft gekregen, maar hij wacht het officiële resultaat nog af. ‘Mijn officiële felicitaties komen later.’

Waarnemers schatten dat de opkomst niet hoger was dan 40 procent.

Raisi is een insider van het regime. Na de revolutie van 1979 maakte hij carrière in het nieuwe Iraanse rechtssysteem. Daar zou hij, als ­viceprocureur, in 1988 hebben toegezien op de executie van naar schatting vijfduizend regimekritische gevangenen.

De presidentsverkiezing stond deze keer duidelijk in het teken van de machtsconsolidatie van de hardliners. Bijna alle hervormingsgezinde kandidaten geweigerd. Als ayatollah Khamenei (82) zou komen te overlijden, mogen er geen verrassingen optreden in zijn opvolging.