De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) krijgt opnieuw veel kritiek omdat hij de coronaregels niet heeft nageleefd. ‘De koning baalt er zelf ook ontzettend van’, reageert premier Mark Rutte.

De Nederlandse koning bracht donderdag voor de EK-wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk een bezoek aan een straat met Oranjefans in Den Haag. Op foto’s en video’s is te zien dat hij geen anderhalve meter afstand houdt en handen schudt.

‘Het was een kort bezoek, zo ingericht om de anderhalve meter en alle andere dingen goed te doen’, reageert ontslagnemend premier Mark Rutte. ‘Maar het werd toch onverwacht erg druk. Hij baalt er zelf ook erg van. Maar daardoor was het niet mogelijk om die anderhalve meter te houden.’

Ministers tikten de koning vrijdag op de vingers: ‘De regels gelden voor iedereen’, zei de minister van Medische Zaken, Tamara van Ark, aan de televisiezener NOS. De koning heeft een voorbeeldfunctie, aldus de minister.

Andere ministers toonden ook begrip voor het voetbal-enthousiasme van de koning. De straat die Willem-Alexander bezocht, is als ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’ gekozen voor het Europees kampioenschap voetbal. Ze is helemaal met oranje vlaggen en slingers versierd.

Het is niet de eerste keer dat de koning de coronaregels niet volgt en daarvoor kritiek krijgt. In de herfst ging het hele gezin op vakantie naar Griekenland, hoewel de Nederlandse regering alle burgers opgeroepen had thuis te blijven.