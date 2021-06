ICT-coördinatoren krijgen apart statuut

Na een jaar waarin de laptop en het internet belangrijker waren dan ooit, wil minister Weyts de ICT-­coördinatoren een eigen ­statuut geven.

‘De ICT-coördinatoren hebben tijdens de coronacrisis fantastisch werk geleverd’, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die het heeft over ‘verborgen helden van het afstandsonderwijs’. Vaak was dat de leerkracht informatica, maar soms ook de leerkracht aardrijkskunde of lichamelijke opvoeding. Met een apart statuut moeten ICT-coördinatoren zich volledig kunnen toespitsen op ICT.

Ook het geld voor ICT-coördinatie stijgt, met 70 procent: van 32 miljoen euro per jaar naar 54 miljoen euro per jaar. Daarmee nemen ook de verwachtingen toe. ‘De ICT-coördinatoren moeten niet alleen technisch, maar ook pedagogisch en beleidsmatig bijdragen aan het digitaal onderwijs in de school’, stelt Koen Vandenhoudt, voorzitter van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.

Vandenhoudt spreekt van een mijlpaal. ‘Tot nog toe zette de overheid in op de performantie van netwerken, hardware en software. Nu investeert ze ook in mensen.’ Tegelijkertijd plaatst hij de her­vorming ook in perspectief: ‘Een stijging met 70 procent van heel weinig, is nog altijd weinig.’ Daarenboven is er nog onduidelijkheid over de loonsverwachtingen voor de coördinatoren in het nieuwe statuut.

Voorlopig zullen IT’ers uit de privésector hun anciënniteit niet kunnen verzilveren bij een carrièreswitch naar het onderwijs als coördinator, iets waar Jo Brouns (CD&V) vanuit de meerderheid voor pleit. Hij betwijfelt of de nodige expertise nu wel aangetrokken kan worden.