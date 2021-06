Coronacijfers blijven dalen

De coronacijfers blijven de goede kant opgaan in ons land. Er worden dagelijks nog zo’n 600 besmettingen geregistreerd, dat is een daling van 44 procent. Dat blijkt uit het online dashboard van Sciensano zaterdagmorgen.

Het aantal bevestigde besmettingen neemt verder af. Tussen 9 en 15 juni werden gemiddeld 600 coronagevallen per dag vastgesteld, wat 44 procent minder is dan een week eerder. Er werden wel 9 procent minder tests afgenomen, maar ook de positiviteitsratio is gedaald, naar 2 procent.

Er werden in de week van 12 tot en met 18 juni gemiddeld nog ruim 35 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 37 procent minder dan een week eerder. De cijfers over het aantal patiënten op intensieve zorg waren zaterdagochtend nog niet volledig.

Tijdens deze periode stierven in ons land nog 6 mensen, een daling van 46 procent. Het reproductiegetal ligt nu op 0,71. Wat betekent dat het virus nog steeds aan kracht inboet.

Zes miljoen Belgen hebben ondertussen hun eerste vaccindosis gehad en 3,4 miljoen is volledig gevaccineerd. Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 1,078 miljoen coronabesmettingen geteld. Het virus heeft aan 25.117 mensen het leven gekost.