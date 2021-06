Onweer met intense neerslag en rukwinden op komst

Zaterdagmorgen is er veel bewolking in het westen en het centrum van België. In de namiddag komen er meer en meer zonnige perioden in het oosten en het centrum van het land.

In het westen kan de bewolking hardnekkig blijven tot het einde van de dag. De maxima variëren van 19 graden aan zee, tot 25 of 26 graden in het centrum en 28 of 29 graden in het oosten van Limburg en in Belgisch Lotharingen, zo verwacht het KMI.

Zaterdagavond neemt de bewolking toe en wordt het onweerachtig. De onweders worden vergezeld van intense neerslag en soms rukwinden tot 80 kilometer per uur. Plaatselijk is er ook hagel mogelijk. De minima schommelen rond 18 of 19 graden.

Zondag, na brede opklaringen in de ochtend, krijgen we opnieuw regen- en onweersbuien in het oosten van het land. In het westen is enkel een lokale bui mogelijk. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 28 of 29 graden in de Kempen.

Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met opnieuw perioden van buien, die soms onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen nog tussen 20 en 25 graden.

Ook dinsdag zijn er nog buien en enkele onweders. De maximumtemperatuur schommelt dan rond 22 graden in het centrum. Woensdag blijft er kans op buien in het oosten van het land. In het westen en het centrum blijft het droger. Het is overal gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en de maxima schommelen rond 22 graden. Donderdag zou het droger kunnen worden in het noordwesten, bij maximumtemperaturen tot 19 graden.