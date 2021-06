Barbara, een belofte van veertig

Barbara Erauw merkt op haar veertigste dat ze in de wieg is gelegd voor topsport: haar 19-jarige zoon Thiemo daagt haar uit voor een tijdrit, en prompt rijdt ze een handvol eliterensters naar huis. En dat ondanks haar ‘liederlijke’ levensstijl en een superdrukke job. Ze besluit om nog één keer alles uit de kast te halen om te kijken hoe ver ze kan geraken in het wielrennen, op haar leeftijd. Gaandeweg ontdekt ze dat het gevecht tegen de tijd niet half zo zwaar is als het gevecht tegen zichzelf.