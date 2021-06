Wie heeft wat nodig om door te stoten naar de knock-outfase van het EK?

De tweede en derde speeldag van Euro 2020 zorgen altijd voor de eerste rekenwerkjes bij alle landen. Wie heeft wat nodig om in de volgende ronde te geraken? En wie kan dan tegen elkaar uitkomen? Een overzicht.

Groep A

Zondag: Zwitserland (1 punt) vs. Turkije (0), Italië (6) vs. Wales (4)

Italië gaat door en wordt groepswinnaar als ze niet verliezen.

Wales wordt tweede als het gelijk speelt of als Zwitserland niet kan winnen van Turkije.

Zwitserland wordt tweede als ze winnen en Wales verliest. Dan wordt er beslist op doelsaldo wie doorgaat. Verliezen ze beide, zijn ze uitgeschakeld voor de top twee.

Turkije moet Zwitserland kloppen om nog derde te worden.

Groep B

Maandag: Rusland (3) vs. Denemarken (0), Finland (3) vs. België (6)

België gaat door en blijft groepswinnaar met een gelijkspel.

Rusland gaat door met een overwinning of een gelijkspel als Finland niet kan winnen van België.

Finland gaat door met een overwinning, of een gelijkspel als Rusland verliest van Denemarken.

Denemarken kan tweede worden als ze Rusland kloppen en Finland van België, maar dan nog hangt alles af van de gescoorde goals in deze twee wedstrijden.

Groep C

Maandag: Noord-Macedonië (0) vs. Nederland (6), Oekraïne (3) vs. Oostenrijk(3)

Nederland gaat door als groepswinnaar.

Oekraïne wordt tweede met een overwinning of een gelijkspel.

Oostenrijk wordt tweede als het wint van Oekraïne.

Noord-Macedonië is uitgeschakeld.

Groep D

Vrijdag: Kroatië (0) vs. Tsjechië (3), Engeland(3) vs. Schotland (0)

Dinsdag: Kroatië vs. Schotland,Tsjechië vs. Engeland

Tsjechië gaat door als ze winnen van Kroatië. Ze eindigen in de top twee als ze winnen en Schotland kan niet winnen van Engeland.

Engeland gaat door als ze winnen van Schotland. Ze eindigen in de top twee als ze winnen en Kroatië kan niet winnen van Tsjechië.

Kroatië kan niet in de top twee eindigen als ze verliezen van Tsjechië en Schotland kan niet winnen van Engeland.

Schotland kan niet in de top twee eindigen als ze verliezen van Engeland en Kroatië kan niet winnen van Tsjechië.

Groep E

Zaterdag : Spanje (1) vs. Polen (0)

Woensdag: Slovakije vs. Spanje, Zweden vs. Polen

Spanje kan niet doorgaan of uitgeschakeld worden op de tweede speeldag.

Polen kan niet in de top twee eindigen als ze verliezen van Spanje.

Zweden gaat door als ze niet verliezen van Polen.

Slovakije gaat door als ze winnen van Spanje.

Groep F

Zaterdag: Hongarije (0) vs. Frankrijk (3), Portugal (3) vs. Duitsland (0)

Woensdag: Portugal vs. Frankrijk, Duitsland vs. Hongarije

Portugal gaat door als ze Duitsland kloppen. Ze eindigen in de top twee als ze winnen en Hongarije kan niet winnen van Frankrijk.

Frankrijk gaat door als ze Hongarije kloppen. Ze eindigen in de top twee als ze winnen en Duitsland kan niet winnen van Portugal.

Duitsland kan niet in de top twee eindigen als ze verliezen van Portugal en Hongarije kan niet winnen van Frankrijk.

Hongarije kan niet in de top twee eindigen als ze verliezen van Frankrijk en Duitsland kan niet winnen van Portugal.

1/16de finales

Zaterdag 26 juni

2A vs 2B (18:00, Amsterdam)

1A vs 2C (21:00, Londen)

Zondag 27 juni

Nederland vs 3D/E/F (18:00, Boedapest)

1B vs 3A/D/E/F (21:00, Sevilla)

Maandag 28 juni

2D vs 2E (18:00, Kopenhagen)

1F vs 3A/B/C (21:00, Boekarest)

Dinsdag 29 juni

1D vs 2F (18:00, Londen)

1E vs 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)

Beslissingscriteria

In eerste instantie zijn teams gerangschikt op het aantal punten in alle groepswedstrijden. Mochten twee of meer teams hetzelfde puntenaantal hebben, dan bepalen de volgende criteria hun positie:

Hoogste aantal punten verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de teams;

Doelsaldo verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de gelijk eindigende teams (als er meer dan twee teams gelijk staan);

Hoogste aantal gescoorde doelpunten verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de teams (als er meer dan twee teams gelijk staan);

Mochten er, na het toepassen van criteria 1 tot en met 3, nog steeds twee teams gelijk eindigen, dan moeten criteria 1 tot en met 3 opnieuw worden toegepast tussen deze twee teams. Staan deze teams dan nog steeds gelijk, dan wordt de positie bepaald door criteria 5 tot en met 9;

Doelsaldo verkregen bij alle wedstrijden in de groep;

Hoogste aantal gescoorde doelpunten verkregen bij alle wedstrijden in de groep;

Mochten er twee teams in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar spelen, de wedstrijd in een gelijkspel eindigen en de teams gelijk staan volgens criteria 1 tot en met 6, dan spelen deze twee teams een strafschoppenserie om hun positie te bepalen. Dit geldt niet als er nog een ander team in dezelfde groep gelijk staat met deze twee teams;

Fair-playklassement van het toernooi (1 punt voor een enkele gele kaart, 3 punten voor een rode kaart ten gevolge van 2 gele kaarten, 3 punten voor een directe rode kaart, 4 punten voor een gele kaart gevolgd door een directe rode kaart);

Positie op de Uefa-coëfficiëntenranglijst;

De vier beste derde ploegen worden bepaald volgens volgende criteria:

Hoogste aantal punten verkregen bij de onderlinge wedstrijden in hun groep;

Doelsaldo verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de gelijk eindigende teams;

Hoogste aantal gescoorde doelpunten verkregen bij de onderlinge wedstrijden tussen de gelijk geëindigde teams;

Fair-playklassement van het toernooi (1 punt voor een enkele gele kaart, 3 punten voor een rode kaart ten gevolge van 2 gele kaarten, 3 punten voor een directe rode kaart, 4 punten voor een gele kaart gevolgd door een directe rode kaart);

Positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst