Boris Johnson geeft niet toe aan druk van Uefa: ‘Volksgezondheid op eerste plaats’

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft vrijdag eerder afwijzend gereageerd op de dreigementen van Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin waarmee de Britse krant The Times uitpakte om de halve finales en de finale van Euro 2020 van Londen naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verhuizen, indien de Britse regering de quarantaineregels niet versoepelt.

In het Verenigd Koninkrijk is er voor inkomende reizigers immers een quarantaineplicht van tien dagen van kracht en de huidige coronacijfers lijken niet meteen versoepelingen toe te laten.

‘Wij zullen er alles aan doen wat we kunnen om het land te beschermen tegen covid-19’, vertelde Johnson aan nieuwsagentschap PA. ‘Volksgezondheid komt logischerwijs op de eerste plaats, dat is onze prioriteit. Dat neemt niet weg dat we zullen overleggen met Uefa om te zien wat ze precies willen en of we eventueel noemenswaardige aanpassing kunnen doorvoeren.’

In een officiële reactie zegt de Europese voetbalconfederatie ‘er vertrouwen in te hebben dat de finale in Wembley kan plaatsvinden’ maar tegelijkertijd geeft de organisatie toe dat er een ‘noodplan’ is uitgewerkt mochten gesprekken met de Britse overheid niets opleveren. Bronnen bevestigden intussen aan nieuwsagentschap AFP dat de Uefa effectief de mogelijkheid bestudeert om de laatste drie EK-wedstrijden alsnog naar Hongarije te verhuizen. In Boedapest gelden geen quarantainebeperkingen voor supporters. In de Puskas Arena, speciaal gebouwd voor dit EK, woonden eerder al meer dan 55.000 mensen het openingsduel in groep F tussen Hongarije en Portugal (0-3) bij. Een definitieve beslissing zou de eerstvolgende dagen genomen worden.

In Wembley worden tijdens de knock-outfase twee achtste finales, twee halve finales en de finale (op 11 juli) gespeeld. Voor die wedstrijden zou 50 procent van de stadioncapaciteit (zo’n 40.000 supporters) worden benut. ‘Momenteel zijn we in gesprek met de lokale overheid om te proberen een vergelijk te vinden zodat supporters van de deelnemende landen de wedstrijden kunnen bijwonen’, stelt Uefa in een mededeling. Op tafel ligt onder meer een voorstel om een strikt test- en bubbelconcept te hanteren waarbij supporters maximaal 24 uur in het VK mogen verblijven en hun verplaatsingen beperkt moeten blijven tot officieel transport en de EK-venues. Volgens The Times zou Johnson dan weer de mogelijkheid bestuderen om ongeveer 2.500 personen (Uefa-leden, sponsors en rechtenhouders bij de media) vrij te stellen van de quarantaineplicht.

In het VK heerst grote bezorgdheid over het stijgend aantal besmettingen met de zogenaamde deltavariant, die afkomstig is uit India. Donderdag werden ruim 11.000 positieve testen genoteerd, een stijging met meer dan 30 procent in vergelijking met een week eerder. Eerder deze week maakte de Britse regering al bekend de geplande versoepelingen met vier weken, tot 19 juli, uit te stellen.